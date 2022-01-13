Тисяча не ковідна, а... поліційна. Усім українським патрульним у січні обіцяють підвищити зарплату на 10 відсотків - і це, з урахуванням їхніх окладів, якраз і виходить близько тисячі гривень. Бо зараз із зарплатами поліцейських - біда! Вони вже не дотягують навіть до середнього показника по країні. Результат - масові звільнення. То скільки заробляють копи? І у скільки самі оцінюють свою роботу? Про співвідношення фінансів і ризику - далі.

Поліцейський... некомплект! Українські патрульні масово пишуть заяви. На звільнення. За останній рік жетони здали 13 тисяч копів! І про кадровий голод ще у листопаді заговорили чи не на всіх структурних засіданнях.

Альона Стрижак, голова патрульної поліції в Харківській області:

І ми стикнемося після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що в нас низька заробітна плата.

І це таки сталося! Так, із нового року без працівників залишилися кілька відділків у Запорізькій області.

Патрульний Олександр погодився нам розповісти, як це - жити на зарплату копа. Чоловік працює у поліції вже 5 років. Згадує, коли тільки-но влаштувався на роботу, мав гідну зарплату - на кілька тисяч більшу, ніж тоді була середня по області.

Олександр Буханець, інспектор управління патрульної поліції:

На початку, у 2016 році зарплата співробітника рядового патрульної поліції. Це було 8 тисяч грн, на той час це була достатньо конкурентна зарплата.

Зараз Олександр отримує близько 13-ти тисяч. Але ж і теперішні ціни або тарифи із тодішніми не порівняти! Тож зараз прожити на ці гроші складно.

Олександр Буханець, інспектор управління патрульної поліції:

Одному може вистачати, двом працюючим теж, як виживають люди, у яких є сім'я, у яких є діти.

А це - колега Олександра, патрульний Олег із Дніпра. Він прийшов на службу одразу після контрактної армії. Каже: ще пів року тому ентузіазм і бажання допомагати людям переважали над фінансами. Але ж... "їсти хочеться":

Олег Кравцов, патрульний поліцейський Дніпра:

Наразі я отримаю 13200. На що це вистачає? У мене приватний будинок, за газ у грудні я маю віддати 3 тисячі. Якщо брати до уваги електроенергію, воду, вивіз сміття, купівля продуктів харчування. То на це грошей просто не вистачає. Я вже мовчу про якусь відпустку.

Після хвилі невдоволення і звільнень у Нацполіції пообіцяли: вже в січні зарплату поліцейським таки підвищать на 10 відсотків. Очільник МВС Денис Монастирський на своїй сторінці запевнив: для цього додатково виділили мільярд гривень. А з першого лютого на ту ж десяту частину піднімуть оклади і для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби.

Проте, таке підвищення не дуже тішить копів.

Олег Кравцов, патрульний поліцейський Дніпра:

В середньому це 1000 грн до зп. Я вважаю, що будь-яка людина, яка розуміє, скільки і що коштує, буде просто посміхатися з цих 10 відсотків. Потрібно не менше 20 тисяч гривень за цю роботу.

Віктор Нестеренко, голова Запорізької обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України:

Зарплата поліцейського нижче, ніж середня по Україні. Єсть поліцейські, які молодший склад поліції, отримує зарплату 10-11 тисяч гривень, якщо взяти уже в середньому, це десь 12 тисяч грн.

І це при тому, що служба поліцейського - і небезпечна, і складна. Тож для багатьох поліцейських обіцяне, нехай і не надто істотне, підвищення зарплати буде своєрідним маркером того, що їхню роботу принаймні поважають:

Сергій Джихур, голова профспілки Первинної професійної спілки "Правозахисники країни":

Підвищення грошового забезпечення, якщо воно не відбудеться, то я думаю з 1,2 3 чисел вони не побачать дуже багато поліцейських.

Загалом уже зараз в Україні є понад 17 тисяч вакансій поліцейського .