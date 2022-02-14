Польща не планує евакуювати дипломатів з України на тлі повномасштабного наступу РФ. Про це заявив речник польського уряду - Пьотр Мюллер. Водночас Польща рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до України без нагальної потреби. Нагадаю, у п'ятницю радник президента США з національної безпеки заявив про ймовірне вторгнення РФ в Україну вже цього тижня. Через це деякі посольства почали закликати своїх громадян виїхати з країни. Однак самі відомства і далі функціонують. Залишаються працювати в Києві й посли Великої Британії, США та інших держав, зокрема очільник представництва ЄС в Україні - Матті Маасікас. Працює, як і раніше, представництво НАТО.