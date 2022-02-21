Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Шольц осудил возможное признание Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и призвал к немедленной деэскалации по Украине. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Такой шаг будет вопиющим противоречием Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России. В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу объединенных сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня.

Согласно заявлению правительства ФРГ, Россия "несет здесь особую ответственность". Сейчас Шольц обсуждает ситуацию вокруг Украины с Макроном и Зеленским.

Сегодня, 21 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту России с просьбой о признании независимости республик. После совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" будет принято в понедельник, 21 февраля.