Шольц призвал Путина к немедленной деэскалации по Украине [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Шольц осудил возможное признание Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и призвал к немедленной деэскалации по Украине. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Такой шаг будет вопиющим противоречием Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России.
В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу объединенных сил от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня.
Согласно заявлению правительства ФРГ, Россия "несет здесь особую ответственность". Сейчас Шольц обсуждает ситуацию вокруг Украины с Макроном и Зеленским.
Сегодня, 21 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту России с просьбой о признании независимости республик. После совещания с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" будет принято в понедельник, 21 февраля.
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