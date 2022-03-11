Гуманітарні вантажі йдуть в Україну звідусіль [ Редактировать ]
Гуманітарні вантажі сьогодні йдуть в Україну звідусіль. Не залишаються без допомоги й ті українці, які вимушено опинилися на чужині. Наша наступна історія - з Лондона, де звичайні люди організовуються заради допомоги нашим громадянам, які втекли від війни. Моя колега Світлана Чернецька побувала в гостях у мешканки британської столиці, яка несподівано для себе зібрала три мікроавтобуси гуманітарної допомоги.
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