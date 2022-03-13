Білорусь може доєднатися до війни з Україною: чим загрожує її повномасштабне втручання [ Редактировать ]
За крок до війни. Білорусь от-от може доєднатися до так званої воєнної операції РФ в Україні. Лукашенко спільно з Путіним вигадують привід, щоб затягнути білоруську армію на територію нашої країни.
І вже спробували один з них реалізувати - коли напередодні вдень російська авіація вдарила по українських, а потім по білоруських прикордонних селах. При цьому Мінськ з першого дня війни підло надає плацдарм для запуску ракет по нашій країні.
Чим загрожує повномасштабне втручання у війні Білорусі? І які настрої панують серед білоруських солдатів - далі.
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