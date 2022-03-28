Українські військові звільнили Ірпінь від окупантів [ Редактировать ]
Українські захисники звільнили Ірпінь від російських загарбників. Наразі цивільним не можна повернутися до міста, оскільки це є небезпечно.
Про це в Telegram повідомив Ірпінський міський голова Маркушин Олександр.
"Друзі, ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах нових й далі будемо йти й звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади й будемо мужньо його боронити. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.
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