Між путіним і шойгу зростає напруженість - NYT [ Редагувати ]
Між російським президентом володимиром путіним і міністром оборони росії сергієм шойгу зростає напруженість у зв'язку з тим, що главі кремля не розповідали про справжні втрати збройних сил рф в Україні. Про це The New York Times розповіли в американській розвідці.
Саме видання сумнівається, чи правда, що путін не остаточно поінформований ходом бойових дій. У Білому домі підкреслили, що радники путіна його дезінформують, замовчуючи провал у наступі і реальні наслідки західних санкцій.
Журналісти припускають, що бомбардування Чернігова після заяв росії про нібито відведення військ "теж свідчать про безлад у повідомленнях кремля".
Однак остаточна мета путіна залишається туманною.
Раніше в Пентагоні сумнівалися, чи призначив путін відповідального за "спецоперацію" в Україні, оскільки війська рф поводяться на багатьох напрямках дуже хаотично.
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