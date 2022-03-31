Між російським президентом володимиром путіним і міністром оборони росії сергієм шойгу зростає напруженість у зв'язку з тим, що главі кремля не розповідали про справжні втрати збройних сил рф в Україні. Про це The New York Times розповіли в американській розвідці.

Саме видання сумнівається, чи правда, що путін не остаточно поінформований ходом бойових дій. У Білому домі підкреслили, що радники путіна його дезінформують, замовчуючи провал у наступі і реальні наслідки західних санкцій.

Журналісти припускають, що бомбардування Чернігова після заяв росії про нібито відведення військ "теж свідчать про безлад у повідомленнях кремля".

Однак остаточна мета путіна залишається туманною.

Раніше в Пентагоні сумнівалися, чи призначив путін відповідального за "спецоперацію" в Україні, оскільки війська рф поводяться на багатьох напрямках дуже хаотично.