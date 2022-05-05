Зеленський поспілкувався із екс-президентом США Джорджем Бушем [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з 43-м президентом США Джорджем Бушем. Подякував колишнього голову Штатів за слова підтримки Україні.
Про це повідомив Зеленський у Instagram.
"Велика честь познайомитися з вами (з Джорджем Бушем, - ред). Хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, американському народу. Я бачив, як люди у США ставляться до нас у соцмережах, вони виходять на вулиці, підтримують Україну з прапорами", - заявив Зеленський.
Про що говорили Зеленський та Буш:
- Буш висловив підтримку Зеленського та всьому українському народові у боротьбі проти російських окупантів;
"Ваша відвага дуже важлива для подальшого успіху. Якщо ви надалі будете так робити те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз", - заявив 43-президент США.
- президент України, зі свого боку, відзначив, що наша країна вдячна США за щиру підтримку;
- Буш, зі свого боку, відзначив стійкість українського народу;
"Ваша країна була загарбана тими силами, які хочуть убивати невинних людей. І той факт, що ви стоїте твердо, надихає американців", - наголосив Джордж Буш.
Зеленський подякував Бушу за розмову й запросив колишнього лідера США відвідати України у зручний для нього час.
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