Звільнена з полону парамедик Юлія Паєвська "Тайра" вперше після повернення написала пост на Facebook, де розповіла про те, в яких умовах окупанти утримують українських захисників.

Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій.

Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, що сидять в застінках ворога - коли ти там здається, що надії немає, і Україна уже не існує як держава.

Необхідно добитись аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там - ми абсолютно безправні як раби.

Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась опинившись одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль.

І це тільки малий відсоток того що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення. Ця тема болюча і гостра.