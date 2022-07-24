На Херсонщині окупанти нашвидкуруч ремонтують зруйновані ЗСУ мости - облрада [ Редагувати ]
На окупованій Херсонщині російські війська намагаються відремонтувати стратегічні для них мости, пошкоджені ракетними й артилерійськими ударами ЗСУ. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Окупанты на Херсонщине ремонтируют поврежденные мосты, стремясь восстановить фактически разорваные пути снабжения боеприпасами и тяжелой техникой. Качество работ и безопасность использования мостов под большим вопросом, так как все делается "на скорую руку", а к ремонтным работам специалистов привлекали разве что не под дулами автоматов.
Нагадаємо, що вранці 19 липня ЗСУ вдарили ракетами по Антонівському мосту в Херсоні - важливої транспортної артерії, якою загарбники завозять техніку та боєприпаси з окупованого Криму.
За даними британської розвідки, українська армія почала контрнаступ у Херсонській області. З метою відрізати постачання армії Росії, ЗСУ планомірно знищують мости та залізничні порти.
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