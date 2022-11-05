Президент України Володимир Зеленський сказав, що заява Ірану про те, що він передавав дрони росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну в обмеженій кількості, є брехливою.

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

До речі, сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 "Шахедів.

За його словами, Україна точно знає, що іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану про це мовчить.