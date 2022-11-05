Зеленський розкритикував заяву Ірану [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сказав, що заява Ірану про те, що він передавав дрони росії ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну в обмеженій кількості, є брехливою.
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
До речі, сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників. Там вирішили визнати, що постачали дрони для російського терору. Але і в цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномаштабного вторгнення. Лише за один вчорашній день було знищено 11 "Шахедів.
За його словами, Україна точно знає, що іранські інструктори вчили росіян користуватися дронами-камікадзе, але влада Ірану про це мовчить.
І якщо в Ірані й надалі будуть брехати про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим росія платить Ірану за таке співробітництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось з терористів або їхніх спільників залишився безкарним.
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