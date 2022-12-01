Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду "Сергія Цюпка". Фонд опікується мешканцями населених пунктів Київщини, які найбільше постраждали від російських окупантів.

"Ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями й формуємо гуманітарні бокси на підставі потреб мешканців", - розповідають у фонді "Сергія Цюпка". За словами благодійників, це продукти довготривалого зберігання та швидкого приготування. Такі прохання, в першу чергу, пов’язані з віяловими відключеннями електрики в наслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Допомогу від благодійників вже отримували мешканці декількох сіл, зокрема - і Горенка, і Мощун.

Днями представники фонду "Сергія Цюпка" завітали до села Озера (Бучанський район). 150 мешканців - родини з дітьми, громадяни поважного віку - отримали гуманітарні бокси. "Олія, борошно, консерви, крупи, дитяче харчування. Те, чого потребують люди, намагаємося допомогти кожному, хто до нас звертається", - розповіли у благодійному фонді "Сергія Цюпка".

Сергій Цюпко Благодійність гуманітарна допомога Київщина