На сході Польщі буде створено нове військове формування - перша дивізія піхоти легіонів. Відповідне рішення вже затверджено, заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак.

1-а дивізія піхоти легіонів стане п'ятим тактичним формуванням у польській армії. Вона складатиметься з чотирьох бригад, у кожній з них по чотири батальйони. Дивізія - це найбільше військове формування у збройних силах Польщі у мирний час.

Дивізію планується озброїти американськими танками Abrams, південнокорейськими танками K-2, самохідними гаубицями польського виробництва Krab, південнокорейськими К-9 та безпілотними системами розвідки.

Між 16-ю механізованою дивізією, яка діє насамперед у Вармінсько-Мазурському воєводстві, і 18-ю механізованою дивізією, яка діє в основному в Мазовецькому та Люблінському воєводстві, створюється перша дивізія піхоти легіонів, яка діятиме переважно на території Підляського воєводства.

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Розпорядження про формування перших частин уже видано, зазначив Маріуш Блащак.

Польська Республіка межує з сімома державами: Німеччиною - на заході, Словаччиною та Чехією - на півдні, росією - на півночі, Литвою, Білорусією та Україною - на сході.

Нагадаємо, Польща додатково замовила для своєї армії 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot. Угоду з виробником 2 січня підписав міністр оборони Маріуш Блащак.