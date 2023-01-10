Польща оголосила про створення першої піхотної дивізії на сході країни [ Редагувати ]
На сході Польщі буде створено нове військове формування - перша дивізія піхоти легіонів. Відповідне рішення вже затверджено, заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак.
1-а дивізія піхоти легіонів стане п'ятим тактичним формуванням у польській армії. Вона складатиметься з чотирьох бригад, у кожній з них по чотири батальйони. Дивізія - це найбільше військове формування у збройних силах Польщі у мирний час.
Дивізію планується озброїти американськими танками Abrams, південнокорейськими танками K-2, самохідними гаубицями польського виробництва Krab, південнокорейськими К-9 та безпілотними системами розвідки.
Між 16-ю механізованою дивізією, яка діє насамперед у Вармінсько-Мазурському воєводстві, і 18-ю механізованою дивізією, яка діє в основному в Мазовецькому та Люблінському воєводстві, створюється перша дивізія піхоти легіонів, яка діятиме переважно на території Підляського воєводства.
Розпорядження про формування перших частин уже видано, зазначив Маріуш Блащак.
Польська Республіка межує з сімома державами: Німеччиною - на заході, Словаччиною та Чехією - на півдні, росією - на півночі, Литвою, Білорусією та Україною - на сході.
Нагадаємо, Польща додатково замовила для своєї армії 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot. Угоду з виробником 2 січня підписав міністр оборони Маріуш Блащак.
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