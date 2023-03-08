Нацгвардійці вночі знищили ворожий "мопед" - ОК "Північ" [ Редагувати ]
Українські захисники продовжують збивати російські повітряні цілі різних типів вдень та вночі.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Так, 8 березня бійці НГУ "приземлили" один БПЛА окупантів.
"Військовослужбовці, що входять до складу Сил оборони Сіверщини, знищили ворожий "мопед", - вказали в ОК "Північ".
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