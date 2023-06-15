Наш контрнаступ став однією з провідних тем чергового "Рамштайну". Зустріч відбулася в Брюсселі. Український міністр оборони із колегами з країн НАТО обговорили збільшення військової допомоги Києву, посилення нашої ППО та тренування пілотів. І результати є. З чим повернеться українська делегація? Дивіться далі.

Брюссель учетверте приймає засідання контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністри оборони з пів сотні країн зібрались у штаб-квартирі НАТО.

Україну на зустрічі представляв міністр оборони Олексій Резніков. Його вітали голова місії України при НАТО Наталя Галібаренко та генерал армії США Крістофер Каволі. Міністр прибув до Брюсселя обговорити розширення так званої літакової коаліції. А ще - створення як в Україні, так і в прикордонних дружніх країнах - хабів для ремонту техніки, що зазнала пошкоджень на полі бою. Цього разу до нашої делегації взяли представників українських повітряних сил, зокрема офіцерів, що керують підготовкою пілотів та вирішують логістичні питання. І сподівання нашого міністра на результативність зустрічі не виявилися марними.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Сьогодні ми отримали зобов'язання від наших партнерів почати підготовку сил і ми будемо разом будувати структуру цього консорціуму винищувачів. Ми почнемо з F-16, Нідерланди та Данія, як лідери, та інші країни приєднаються до нього. Крім того, ми почули гарні новини від наших шведських партнерів, що матимемо можливість тестувати - просто тестувати - також їхні можливості.

У рамках зустрічі Олексій Резніков зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Голова Пентагону зазначив, що 50 країн, які беруть участь у сьогоднішній контактній групі, - єдині з нашою державою та нашими сміливими захисниками. За словами американського міністра, Києву потрібна як короткострокова, так і довгострокова підтримка, оскільки війна - це "марафон, а не спринт".

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Наша прихильність до України міцна, і ця контактна група залишається об'єднаною у своїй непохитності. Наші зусилля ґрунтуються на ширшому стратегічному підході. Ми прагнемо забезпечити Україні спроможності, необхідні для захисту своїх громадян і території, а також для стримування подальшої агресії з боку росіян і, зрештою, для перемоги над кампанією жорстокості та завойовництва путіна.

Остін також зазначив, що в рамках формату "Рамштайн" Київ уже отримав системи ППО Patriot, IRIS-T і NASAMS, які захистили Україну від російських ракетних атак. Але цього недостатньо.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Я прошу членів цієї контактної групи і далі глибоко копати, щоб забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони та боєприпасами, які їй так терміново потрібні для захисту своїх громадян. Ми також продовжуємо адаптувати наші системи до мінливих обставин на місцях і потреб українських збройних сил.

Ще одна хороша новина для України з "Рамштайну" - Британія, Данія, Нідерланди й США спільно нададуть Україні ракети для ППО. Йдеться про сотні зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх систем. Як повідомляє британське Міністерство оборони, надання цих ракет уже почалось і триватиме кілька тижнів. Вони знадобляться для захисту критично важливої інфраструктури України і подальшого успіху контрнаступу.

До речі, український контрнаступ теж був однією з провідних тем на зустрічі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції наголосив на важливості ще більшої підтримки партнерів для України в цей складний період. А також необхідності забезпечити функціонування поставлених систем озброєння.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Це критичний для України час, адже ви щойно почали контрнаступ. Ви маєте досягнення. Боротьба триває жорстока. І ці досягнення здобуваються завдяки мужності, вмінням і хоробрості українських Збройних сил. І ми віддаємо данину та велику шану тому, що вони роблять щодня.

Ці зустрічі у Брюсселі передують липневому саміту НАТО і фактично є підготовкою до нього. У Києва великі очікування щодо цієї події, зокрема президент Зеленський наголошував, що Україна чекає чіткого сигналу від партнерів щодо вступу до Альянсу.