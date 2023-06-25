Пригожин "піде" в Білорусь, а кримінальну справу проти нього закрили. Так безславний кінець хрестового походу "вагнерівців" на москву прокоментував прессекретар путіна Пєсков. У Лукашенка підтвердили, що домовленості досягнуто і ввечері суботи Євген Пригожин вирушив до гостинного Мінська. Що там робитиме екскухар путіна та для чого це самопроголошеному президентові Білорусі? Спробували розібратися наші кореспонденти.

москва високо цінує посередницькі зусилля Олександра Лукашенка, він сам запропонував себе у якості переговорника. Позаяк знайомий з Пригожиним понад 20 років. Що робитиме Пригожин у Білорусі в кремлі не знають, однак їде туди той добровільно. Після перемовин, що, за повідомленням пресслужби, тривали цілий день, увечері в суботу Путін і Лукашенко мали, цитую: "тривалу, відверту, теплу і дуже конструктивну розмову". Так прессекретар путіна Дмитро Пєсков підсумував події буремного 24-го червня.

Дмитро Пєсков, прессекретар президента росії, країни-агресора:

Ви спитаєте мене, що буде особисто з Пригожиним? Кримінальна справа проти нього буде припинена. І сам він піде в Білорусь.

Цікаво, що сам Лукашенко попри любов до самопіару, своїх миротворчих досягнень напередодні не коментував. Пресслужба невизнаного президента обмежилася скупим повідомленням, мовляв, Пригожин погодився на пропозицію Лукашенка про деескалацію.

На цей момент на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер".

Що ж такого запропонував Лукашенко Пригожину? І для чого невизнаному президентові Білорусі токсична фігура власника сумнозвісної ПВК? Пресслужба повідомила, що упродовж дня Лукашенко також провів кілька нарад із силовиками. У результаті Радбез Білорусі оприлюднив звернення: Білорусь була і лишається союзником росії.

Ми не можемо залишатися осторонь подій, що відбуваються на півдні росії. Навіть якщо зацікавлені сили й не стоять біля витоків подібних сценаріїв, то не прогавлять шанс їх розвинути й очолити. Це може спричинити катастрофу.

І така катастрофа загрожує безпосередньо режимові Лукашенка.

Адже напередодні й лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська і представники бойового крила - білоруський підрозділ у складі ЗСУ - полк "Калиновського" заявили: час для повалення диктатури наближається.

Ми маємо на території Білорусі залізний резерв - з чинних вояків, вояків запасу і небайдужих громадян, що готові діяти й визволяти Білорусь від диктатури й окупації. Готуйтеся до вступу до загонів самооборони. Кожне місто, кожен квартал, кожна вулиця - гуртуйтеся до контролю своєї території.

І лукашенківська дипломатія, що допомогла кремлю уникнути збройного протистояння вочевидь поки ставить амбітні плани опозиції на паузу. Що робитиме Пригожин в Білорусі - гадають і в таборі Тихановської.

Не схоже, що Білорусь є місцем мрії для Пригожина. Отже, які є варіанти:

1) Пригожин продовжить працювати на "Вагнера", а Білорусь буде штабом для нього та його найманців;

2) Пригожин керуватиме військовими операціями росії проти України з території;

3) менш ймовірно: Пригожину запропонують роботу на пенсії (як скинутому президенту Бакієву багато років тому).

Ще одна з версій - з Мінська Пригожин може транзитом поїхати до Африки, де в нього бізнес і зв'язки. Тим часом політологи кажуть: Лукашенко став головним бенефіціаром цієї ситуації.

Володимир Фесенко, політолог:

Зараз, вперше можливо за весь останній час, виникла ситуація, коли путін став зобов'язаним Лукашенку. А не навпаки. Зараз у Лукашенка є шанс зберегти свою самостійність. Більше того він продемонстрував свою, і це, до речі, і для російських еліт, що він може бути більш спроможним, ніж путін. Це не означає, що завтра Лукашенко завтра буде керувати росією - ні, звичайно. Але ставки Лукашенка безумовно зросли.

Окрім російських еліт, це підвищує вагу Лукашенко в очах Китаю. Адже за однією з версій саме Пекін стояв за гарантіями, які запропонували бунтівному кремлівському кухареві під час перемов. Що ще було в домовленостях? Політологи впевнені: хоч усього ми, напевно, не дізнаємося, але деякі подробиці з обіцяного Пригожину незабаром випливуть на поверхню.