Комітет з питань соцполітики домігся прийняття законопроектів для надання пільг усиновлювачам дітей-сиріт - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Відтепер усиновлювачам дітей-сиріт держава гарантуватиме оплачувані відпустки. Відповідне рішення нардепи ухвалили під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Ті, хто всиновив одну дитину, - матимуть 50 днів відпочинку, якщо дві й більше - до 75 днів.
"Комітет з питань соціальної політики домігся у Верховній Раді цього року низки ключових законопроектів для простих звичайних людей. Єдине скажу - ми трьом мільйонам людей повернули право на субсидії. Комітет соціальної політики настоює на тому, щоб в останні місяці роботи цього парламенту, коли вже немає коаліції - парламент віддав борг простим людям", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат.
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