Во вторник, 4 июня, у берегов Индонезии после крушения грузового судна по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает "Корреспондент".

Сообщается, что на судне, предположительно, находилось около 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.