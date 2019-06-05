В Индонезии затонуло судно: десятки пропавших без вести [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, у берегов Индонезии после крушения грузового судна по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает "Корреспондент".
Сообщается, что на судне, предположительно, находилось около 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.
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