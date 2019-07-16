Мінімальна зарплата та жахливі умови роботи - така буденність більшості соцпрацівників України. Ще гірша ситуація - в людей, яких вони обслуговують. У цьому переконався нардеп Юрій Павленко. Він побував в одному з геріатричних закладів допомоги.

Подробиці - далі.

Наталя із мамою приїхали у Бердичів, що на Житомирщині, із окупованого Донбасу п'ять років тому. У неї інвалідність першої групи, у її мами-пенсіонерки - також чимало проблем зі здоров'ям. Тож жінки потрапили до місцевого геріатричного пансіонату. Та обладнання закладу не з кращих - ані необхідних ліків, ані апарату штучного дихання, потрібного Наталі, тут немає. Гроші, які жінки мали б отримувати, як внутрішньо переміщені особи, рішенням місцевої влади повністю йдуть до бюджету закладу.

"Нам бы хоть 30% оставили бы вот этих, переселенческих, нам нужны массаж, лекарства, маме тоже, так как вы видите, какой тут этот, обеспечение - нет ни лекарств, ничего и я не могу распоряжаться своими, хоть куском этих денег", - говорить Наталя, пацієнт Бердичівського геріатричного пансіонату.

Пансіонат розрахований на 250 пацієнтів, та зараз їх тут 178. Це ті, хто за станом здоров'я або віком не можуть доглядати за собою самостійно. Постояльців тут годують та надають в разі необхідності медичну допомогу. Але штат, жаліється керівництво, важко укомплектувати. Персонал не лише отримує мінімальну зарплатню, а й не має змоги дістатися із місця роботи додому громадським транспортом.

"У нас тут працює 117 працівників на різних професіях, мінімальний оклад, 4170 мінімалка. "Чистими" люди получають мізер - 3300, получається велика текучесть кадрів", - говорить Віктор Манилюк, заступник директора Бердичівського геріатричного пансіонату.

Пацієнти та співробітники пансіонату сподіваються - хоча б місцева влада почує їхні проблеми. Сьогодні до закладу завітала місцевий депутат.

"Людина не може закупити собі ліки, тому що сьогодні держава довела до такого, що дуже мало коштів виділяється на забезпечення однієї людини і сьогодні навіть самі елементарні таблетки, їх просто немає, але саме головне - це соціальне захищення людей, які сьогодні тут проживають і люди мають мати свою турботу, бо Конституція гарантує право на соціальну захищеність", - наголосила Наталія Онуфрієнко, депутат Бердичівської міської ради, голова громадської ради Бердичівського геріатричного пансіонату.

Із соціальною політикою в державі не згодні і в "Опозиційній платформі - За життя". До пансіонату також завітав нардеп від політсили Юрій Павленко, аби поспілкуватися із пацієнтами та запитати, що саме вони хотіли б змінити у роботі закладу.

"Ми йдемо для того, щоби знизити тарифи вдвічі, знизити ціну на газ до 3800, ми йдемо для того, щоб підняти мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію, мінімальний прожитковий рівень, який має бути не менше 7000, ми йдемо, щоби скасувати цю нечесну пенсійну реформу, кожен повинен отримувати достойну пенсію, ту, яку заробив за свій вік, ми йдемо, щоб вигнати з уряду таких псевдоміністрів, як Реву, які зруйнували, знищили соціальну політику в державі", - наголосив Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Крім того, в "Опозиційній платформі - За життя" пропонують повернути пільги чорнобильцям, ветеранам другої світової та збільшити допомогу на народження дітей.