Лунный календарь на 30 октября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, наступит благоприятный день. Этот период будет наполнен гармонией. Есть большая вероятность, что сбудется то, о чем вы так долго мечтали. Если вы давно не могли признаться в своих чувствах человеку - это ваш шанс.
В среду, 30 октября, категорически противопоказаны: медлительность, лень, пассивность.
Что надеть? Цвет индиго и красно-оранжевый.
Аромат дня - запах сандала.
Талисманы - бирюза, гелиотроп.
Что есть? Говядина с фасолью и петрушкой.
Чем заняться дома? Хорошо пойдет просушка помещений и вещей.
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