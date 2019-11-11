Зеркало - один из самых сильных магических предметов, который есть в доме. Порой люди даже не догадываются, сколько существует примет и суеверий. Одно из самых главных суеверий это то, что нельзя смотреть ночью в зеркало. Согласно приметам, необходимо было расставить все предметы в доме таким образом, чтобы человек перед сном не видел себя.

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Итак, почему нельзя смотреть в зеркало перед сном:

Не стоит устанавливать зеркала в узеньком помещении, это может привести к травме;

Детей не нужно укладывать спать так, чтобы они наблюдали отражение, это сможет защитить малышей от испуга;

Глядясь в отражение, человек может "проглядеть" свое счастье;

Особо тревожным людям лучше всего уносить отражательные предметы дальше от спальни, так можно не испортить сновидения;

Из отражающей поверхности выходит нечистая сила;

Дух человека может потеряться между реальным и загробным миром, поскольку застрянет в астрале.

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