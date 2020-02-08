В Украине погода на выходных стремительно ухудшится. Ожидается сильное похолодание до -16. В Карпатах ожидается схода лавин и снега на дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

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Так, в Украине больше не будет осадков, но температура резко упадет. В Карпатах ожидается опасность схода лавин.

В высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, будет сильная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.

Напомним, недавно Карпаты засыпало снегом.