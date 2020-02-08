Украинцев призвали быть осторожными из-за ухудшения погоды [ Редактировать ]
В Украине погода на выходных стремительно ухудшится. Ожидается сильное похолодание до -16. В Карпатах ожидается схода лавин и снега на дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем до 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.
Так, в Украине больше не будет осадков, но температура резко упадет. В Карпатах ожидается опасность схода лавин.
В высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, будет сильная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.
Напомним, недавно Карпаты засыпало снегом.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. А в пятницу,7 февраля, в Украине ожидают мороз и снегопады. Так, температурные столбики опустятся будет до -5 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Мы писали, что непогода заблокировала движение, из-за чего закрыли трассы и аэропорт в Херсоне. В 134 населенных пунктах пропало электроснабжение из-за ухудшения погоды. А также, в Одесской области закрыли несколько трасс.
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