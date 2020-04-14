У ЗСУ зареєстрували нові випадки захворювання на COVID-19 [ Редактировать ]
У Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний, одна людина одужала, - про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ. Водночас, випадків інфікування коронавірусною хворобою серед військових у зоні проведення ООС не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше в Трускавці на Львівщині обладнали спеціальний шпиталь, де військові будуть за потреби проходити обсервацію.
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