У Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний, одна людина одужала, - про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ. Водночас, випадків інфікування коронавірусною хворобою серед військових у зоні проведення ООС не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше в Трускавці на Львівщині обладнали спеціальний шпиталь, де військові будуть за потреби проходити обсервацію.