Допомога нужденним. Напередодні Великодня по всій Україні небайдужі політики і волонтери відправили малозабезпеченим родинам десять тисяч продуктових наборів, загальною вагою більше ста тон. Як допомагають бідним людям - дивіться у наступному сюжеті.

Базовий харчовий набір та традиційна великодня паска. Щоб зберегти усі традиції свята Воскресіння Хрестового, продуктові пакунки освятили у храмі, а на допомогу нужденним отримали благословіння місцевої церкви.

Великодні презенти від подружжя Медведчук-Марченко передали тим, хто найбільше потребує уваги і турботи: людям поважного віку, ветеранам, особам з інвалідністю та одиноким пенсіонерам.

Велике вам спасибі!

Передали допомогу і до Закарпаття - прикордонного регіону, який в особливій зоні ризику.

Іван Чубирко, голова Закарпатського осередку партії "Опозиційна платформа - За життя":

Це вже третій етап допомоги, яку на протязі місяця надає народний депутат України Віктор Медведчук та Оксана Марченко. Перший етап - було звезення близько 170 тисяч масок захисних, медобладнання, рукавички, комбінезони для лікарів.

Прифронтові Мар'їнка та Красногорівка також не залишились поза увагою подружжя меценатів. Тут через війну нужденних чимало.

Володимир Мороз, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы были во многих семьях, мы передавали это все. Громаднейшее спасибо и фонду Оксаны Марченко с Виктором Владимировичем Медведчуком, и всему бизнесу, который помогает на даной территории.

У Херсоні свої пакунки отримали чотири сотні нужденних. Окрім того, в області доправили десять тисяч масок.

Володимир Сальдо, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Люди встречают эту помощь искренне, очень приветливо и очень рады, что о них помнят, о них заботятся.

Подружжя меценатів безперебійно забезпечує українців засобами індивідуального захисту разом із продуктовими наборами. чергова партія таких засобів відправилась до Черкаської області. Там місцеві лікарі отримали 15 тисяч масок та чотири сотні літрів дезінфікуючого розчину.

Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Йде питання про захист нації. Дуже велике спасибі! Це не пафос. Спасибі, що ви працюєте в цих умовах. Ми розумієм і знаєм, що не все в вас є.

В Харківську та Миколаївську області раніше вже доправили по 10 тисяч масок. Подібну допомогу по всій Україні отримують як медики, так і звичайні громадяни, які не мають можливості за власний кошт придбати засоби індивідуального захисту.