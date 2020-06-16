Першу леді госпіталізували! В Олени Зеленської двобічна пневмонія через коронавірус. Її поклали в одну з київських лікарень. Про це повідомляють у Офісі президента.

Стан пані Зеленської стабільний, середньої тяжкості. Дотації кисню вона не потребує.

Нагадаємо: про те, що у першої леді COVID-19 стало відомо у п'ятницю після чергового ПЛР-тесту. Володимир Зеленський - не інфікований. Але через хворобу дружини, перебуває на самоізоляції.