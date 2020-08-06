В Киевской области во время чистки канализации погибли трое человек [ Редактировать ]
В среду, 5 августа, около 23:00 в Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли трое людей. Еще одного человека госпитализировала карета скорой медицинской помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел в селе Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома.
Отмечается, что работники отравились парами газов, что привело к соответствующим последствиям.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП погибли 9 человек.
Также мы писали о том, что подросток утонул в городском фонтане глубиной 30 сантиметров.
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