COVID-19 у світі: у Парижі запровадили максимальний рівень небезпеки [ Редактировать ]
Понад 35 з половиною мільйонів хворих на коронавірус у світі. З них майже 27 мільйонів уже побороли недугу. Найбільше інфікованих у США, Індії і Бразилії. У Парижі запроваджений максимальний рівень епідеміологічної небезпеки, від сьогодні там закриють усі бари і ресторани.
Надзвичайний стан оголосили й у Чехії. Міністерство охорони здоров'я країни попереджає про введення суворих карантинних обмежень. Іспанія теж посилює карантин: частково обмежено в'їзд та виїзд до трьох міст. Серед них і столиця Мадрид.
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