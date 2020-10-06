Понад 35 з половиною мільйонів хворих на коронавірус у світі

Понад 35 з половиною мільйонів хворих на коронавірус у світі. З них майже 27 мільйонів уже побороли недугу. Найбільше інфікованих у США, Індії і Бразилії. У Парижі запроваджений максимальний рівень епідеміологічної небезпеки, від сьогодні там закриють усі бари і ресторани.

Надзвичайний стан оголосили й у Чехії. Міністерство охорони здоров'я країни попереджає про введення суворих карантинних обмежень. Іспанія теж посилює карантин: частково обмежено в'їзд та виїзд до трьох міст. Серед них і столиця Мадрид.