COVID-19 в Україні: у Харкові лікарні заповнені на 100% [ Редактировать ]
5397 - це коронавірусна статистика за останню добу. І знову антирекорд, і на жаль, не єдиний. Напередодні через ускладнення від COVID-19 померло найбільше українців за весь час пандемії - 93 людини.
Кількість хворих зростає в усіх регіонах. У лідерах - Харківська область. Майже шістсот нових заражень. В лікарнях там уже катастрофічно бракує місць. Також багато інфікувань у Києві, на Одещині, Сумщині та Дніпропетровщині.
В чотирьох областях зайнятість ліжок у COVID-19 відділеннях уже 70 відсотків! За норми - 50. Та це лише офіційні дані від МОЗу. І самі лікарі, і пацієнти, і волонтери, які їм допомагають запевняють - дефіцит ліжок набагато більший.
У Харкові лікарні заповнені на всі 100 відсотків! Пацієнти лежать у холах та коридорах. Більше про ситуацію наша харківська кореспондентка Світлана Шекера.
Медична система Харківщини ледь витримує навантаження. Це вже не приховують і чиновники. У чорнобильській лікарні, яка приймала хворих на COVID-19, відучора закінчилися вільні місця. Немає ліжок і в Первомайській районній лікарні. Усім п’яти лікарням міста, що приймають хворих на COVID-19, потрібні додаткові ліки, кисень, деззасоби, та захисні костюми.
Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови:
Одного виписали, тут же поклали на це ліжко іншу людину, розумієте? Ліжка не пустують. Є навіть ситуації, коли людина може ще трошки почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде додому та людина, яка ще лежить на ліжку. 140 койок 13-ї лікарні там майже 150 людей, вони подіставали вже всі ліжка.
Та незважаючи на високий рівень захворюваності, у Харкові санітарних норм не дотримуються. Цими вихідними у Новобаварському районі міста, біля школи, провели концерт до Дня вчителя. Там були дві з половиною тисячі містян без дистанції й без масок. А в понеділок відбувся концерт ще однієї співачки, в палаці студентів. Організаторів концерту шукає поліція.
Валерій Сокуренко, начальник ГУ НП в Харківській області:
Деякі сім'ї приходили з дітьми, от, день учителя, і концерт дійсно Полякової безкоштовно. Ми направили запити і направили листи ще до проведення концерту і в міську раду, і в Харківську обласну адміністрацію, за моїм підписом. Начальник райвідділу звернувся з листом до районної адміністрації. Кримінальне провадження триває.
На загрозливі цифри захворюваності в Харкові вказують і в Мінохорони здоров'я.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Вчергове звертаюсь до місцевої влади, до організаторів концерту: ці цифри вас не лякають кожного дня? Ви ж точно бачите, яка у вас кількість ліжок заповнюється кожного дня хворими на COVID-19. Ви ж точно знаєте, в яких умовах у вас працюють лікарі.
Не вистачає й медперсоналу. За час пандемії у Харкові на коронавірус захворіли 611 медиків, 13 - померли.
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