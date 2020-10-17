Справжнім апокаліпсисом став сьогоднішній дощ для жителів однієї з багатоповерхівок в Ірпені. Люди, щоб врятувати майно від води - озброювались відрами, лопатами та насосами.

Ірина Баглай також одягла гумові чоботи та вирушила на допомогу. Та чи можна зарадити людям і чому для них проблема опадів стала системною - далі у сюжеті.

З усіх щілин та й навіть скрізь стіни. Півгодини проливного дощу - і всі квартири на цокольному поверсі у цьому будинку потонули у воді

За 4 года, наверное, раз десятый за последние полгода - это раз 5 или 4 затопило полностью всю квартиру.

Замість домашніх капців у мешканців квартир тепер гумові чоботи.

Воды было вот так вот (показує).

Тетяна вже котрий рік не може заїхати в свою оселю. Боїться й думати про новий ремонт. Бо як дощ - нове підтоплення і збитки.

Тетяна, жителька міста Ірпіня:

Ламинат, все, смотрите - там, где вы стоите, я его буду снимать, можно просто пальцем зацепить и снимется - это уже второй ламинат. Мы выбросили детскую кровать, оставили второй ярус - чтобы вещи кидать. Комод вот скоро упадет. Мебель кухонную повыкидывали, стройматериалы выкинули, ремонт делать не реально.

Хто більш досвідчений - одразу береться за відра.

Прошлый раз мы только ремонт сделали и все.

З відрами, лопатами, насосами - з усім, що є - люди рятували своє майно від води.

Ірина, жителька міста Ірпіня:

Тысяч 80, до 100 тысяч мы вложили в ремонт. У нас и грибок пошел, и стены полезли, и двери разбухли. Она течет через фасад дома.

Неозброєним оком видно: будинок зведений в низині. Однак такого підтоплення, кажуть місцеві, раніше не було. Припускають, що каналізаційна станція, куди відводяться і стічні води, не може впоратися з такими обсягами.

Олексій Внуков, житель міста Ірпіня:

Временно сделали ливнеприемный колодец и временно его пустили из-за того, что низкая местность канализация в городские стоки попадает через КНС и эту воду тоже направили в эту КНС. КНС не справляется, они не рассчитаны на этот объем.

Хто винен і як з цим боротися люди навіть не знають. Як і те, на кого скаржитися і від кого вимагати компенсацій. Поки вибори, сподівались, що місцева влада підтримає пропозицію ініціативної групи і нарешті погодиться на проєкт водовідведення.

Олексій Внуков, мешканець ЖК "Парковий", місто Ірпінь:

Я обращался к местной власти на встречах, которые они проводят в рамках выборов, тет-а-тет разговаривал, пока для них это сейчас видиться глобальным решением.

А поки люди міркують, де їм взяти гроші на новий черговий ремонт. І як позбавитись грибка, що вже оселився на стінах будинку.