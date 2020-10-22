Ув'язнення замість легких грошей: як злочинці викрадали дитину у блогерки [ Редактировать ]
200 тисяч доларів за дитину. На Київщині у блогерки ледь не викрали шестирічну доньку заради викупу. І задля цього злочинці вигадали цілу схему. Як же вдалося вийти на їхній слід? І що з дитиною зараз - дивіться далі.
Про те, що хтось хоче викрасти доньку, блогерка Альона Лоран дізналася від правоохоронців. Розповідає, ті ще минулої суботи попередили родину.
Альона Лоран, блогерка:
К нам внедрились ребята, они с нами ночевали, это сотрудники, большое им спасибо, если бы не они, не факт, что Габриелла была бы жива, ребята были тут ночью, поставили технику. Я если честно, была ошарашена этому всему, знаете заходят три дядьки в дом с техникой, говорят такие вещи - это стремно.
Викрадачами виявились сусіди родини. Блогерка впевнена, зловмисники стежили за ними.
Альона Лоран, блогерка:
Мужчина с женой, которые просто повелись на они слушали разговоры на заднем дворе, они слушали телефонные переговоры Артура, мои, наши планы, все отслеживалось, наблюдалось, инстаграм картинки, покупки машин, квартир и прочее и посчитали они вот так.
Злочин ретельно спланували - орендували будинок, щоб сховати там дитину і шукали спільників, але натрапили на правоохоронців.
Наталія Калиновська, начальниця сектору комунікацій Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України:
Нами була отримана інформація про те що невідомі планують викрасти дитину з метою отримання викупу та підшукують для цього виконавця, навіть вже орендували будинок в якому збиралися переховувати дитину до моменту отримання коштів.
Правоохоронці інсценували викрадення, дитина ж увесь час була з батьком. А блогерка, за задумом поліції, мала звернутися по допомогу саме до цього сусіда, аби той себе видав.
Альона Лоран, блогерка:
Он оказался слава богу очень тупой, очень жадный и непродуманный, когда я позвонила, он сразу меня заткнул начал на меня кричать, сказал ищи деньги, я тебе верну ребенка целого, постоянно был акцент на том, что детей целыми не возвращают, озвучил суму, я сказала хорошо, при моменте передачи сумы его и задержали.
Тепер викрадачам загрожує до 10 років позбавлення волі.
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