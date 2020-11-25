Не вистачає стажу - не буде пенсії. Шістдесятирічні українці з 1 січня ризикують лишитися без виплат. Які є інші варіанти отримати від держави матеріальну допомогу за віком - розкаже Анна Філь.

Пані Марії - 59. Вона торгує на столичному ринку. Наступного року жінка планувала вийти на заслужений відпочинок, але тепер - чи матиме пенсію - питання відкрите. Бракує офіційного стажу.

Марія, продавчиня:

Уже немає здоров'я працювати, але працюю. Що ж холодно, хворієш і ліки потрібні, що ж робити.

В її колеги Галини Антонівни інша історія - відпрацювала 30 років, але документи про сплату внесків і податків загубилися в архівах. Пенсію за віком жінці не оформили, запропонували "стаж докупити". А це означає - виплатити 22 тисячі гривень за рік.

Галина Єреденко, продавчиня:

Каже, сплатіть за той період, що в вас нема, за три роки. Ну в мене нема таких коштів.

За старою системою, чоловіки та жінки, які хотіли вийти на пенсію у 60 - мали право на так звану тимчасову допомогу від держави. Вона прирівнювалася до прожиткового мінімуму - нині це трохи більше, як тисяча сімсот гривень. Умова - за плечима має бути 15 років стажу. А вже із шістдесяти п'яти такій категорії людей виплачували повноцінну пенсію. Але це були перехідні положення. І з 1 січня 2021 їх анулюють. Ще в 2017 чиновники вирішили - українці мають працювати довше.

Олександр Шубін, заступник голови Федерації профспілок України:

З'явилася когорта людей, які по досягненню пенсійного віку не мають належного пенсійного стажу. Цей закон був строковим, його термін завершується 31 грудня 2020 року. Відповідно, з цього моменту такі люди можуть втратити джерело для власного існування.

Ті, хто планує йти на пенсію в 60 - повинні мати 27 років трудового стажу. Якщо не вистачає, доведеться працювати до шістдесяти п'яти. У такому віці вийти на пенсію вдасться, якщо є 15 років стажу. Тим, у кого менше - пенсії не буде.

Олександр Шубін, заступник голови Федерації профспілок України:

Це можуть бути працівники сільської місцевості, які працювали в колгоспах, совгоспах, які в зв'язку з закриттям вели домашнє господарство. Це можуть бути жінки або особи, які доглядали дітей. Це також працівники так званої неформальної економіки, які не були офіційно оформлені.

Колишній міністр соцполітики Андрій Рева, а саме за його каденції запровадили тимчасову пенсію - радить її отримувачам не панікувати, і звертатися до управлінь соцзахисту по інші виплати.

Андрій Рева, міністр соціальної політики України (2016 - 2019 рр.):

Ви знову ж таки подаєте в Управління соціального захисту документи, но вже не на цей вид допомоги, а на інший, наприклад, допомога малозабезпеченій особі. Вам її призначать, назва буде інша.

У разі ж відмовлять, варіантів два: працювати до шістдесяти п'яти або стаж докупити. Але чи варта того довгоочікувана пенсія? Людмила Чубченко пішла на заслужений відпочинок у 55 із трудовим стажем - увага - 38 років. І її пенсія ледь дотягує до двох тисяч.

Людмила Чубченко, жителька Дніпра:

Вот у меня 38 лет, и я в итоге 2 тысячи пенсия. Выживать на 2 тысячи не очень хорошо. Вот я понимаю, что мои дети, если они будут заниматся частным предпринимательством, то они пенсию никогда не получат.

Звісно, парламент ще може змінити реформу. Але навряд чи вже цього року. Оскільки в депутатів залишилося тільки 2 пленарні тижні. Попереду ухвалення бюджету на наступний рік, тож пенсійне питання - просто буде не на часі.