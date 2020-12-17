В Іспанії провели найбільшу операцію проти російської мафії за останні 10 років

В Іспанії провели найбільшу операцію проти російської мафії за останні 10 років. Поліція разом з Європолом затримала 23 людини, серед них - двоє українців. Їх звинувачують у відмиванні грошей, вбивствах, торгівлі наркотиками та зброєю.

За даними поліції, спершу члени банди контролювали дискотеки й ресторани на іспанському узбережжі. А згодом планували взяти під контроль основні сектори економіки країни та державні установи. Під час затримання вилучили 300 тисяч євро готівки й діаманти.