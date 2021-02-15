Володимир Зеленський запросив інвесторів Дубаю до України [ Редактировать ]
А Володимир Зеленський тим часом з візитом у Дубаї. Сьогодні він зустрівся з головою одного з найбільших портових операторів світу і запросив до України з інвестиціями. Пропонує кілька сумісних проєктів - побудувати сучасну марину та готель в Одесі. А мотивацією для закордонних інвесторів - обіцяє, стануть ухвалені депутатами закони.
Володимир Зеленський, Президент України:
У нас є іще 4 порти, в які може зайти компанія - це раз. Побудувати Маріну в Одесі, прекрасна ідея. Це - два. Готель, про який ми казали, він на балансі адміністрації морпортів. Це каже про те, що ми можемо його добудувати. Прекрасний готель для туристів. Усі ці питання відкриті.
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