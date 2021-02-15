А Володимир Зеленський тим часом з візитом у Дубаї. Сьогодні він зустрівся з головою одного з найбільших портових операторів світу і запросив до України з інвестиціями. Пропонує кілька сумісних проєктів - побудувати сучасну марину та готель в Одесі. А мотивацією для закордонних інвесторів - обіцяє, стануть ухвалені депутатами закони.

Володимир Зеленський, Президент України: