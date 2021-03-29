Один із медиків Омського шпиталю, де лікували Навального, помер 26 березня. Офіційна причина - інсульт. Рустаму Агішеву було 63 роки, він один із тих, хто першим прийняв опозиціонера після шпиталізації. На початку лютого від серцевого нападу помер колега Агішева, заступник головного лікаря Сергій Максимишин.

Ще один - Анатолій Калініченко, звільнився. Медики заявляли, що Навальний знепритомнів через діабет. Але його соратники вважають, що лікарі знали справжню причину шпиталізації, але сфабрикували діагноз на вимогу ФСБ.