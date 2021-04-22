Півтори тисячі людей затримали в Росії під час акцій протесту на підтримку ув'язненого Олексія Навального. У десятках російських міст люди мітингували з вимогою допустити до опозиціонера незалежних лікарів. ,

Наймасовіші заходи відбулися в Москві та Санкт-Петербурзі. Там вийшли тисячі людей. Участь у столичному мітингу взяли дружина Навального - Юлія, а також його мати і брат. А соратників Навального, Любов Соболь і Кіру Ярмиш, затримали ще перед початком акції.

Проти мітингарів силовики застосовували силу та електрошокери. Людей кидали на підлогу, заламували руки та пакували до автозаків. Нагадаю, 31 березня Олексій Навальний оголосив голодування в колонії - через відмову надати йому медичну допомогу. Стан здоров'я Навального лікарі називають "критичним".