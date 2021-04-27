Міста з'єднають залізничним тунелем, що проходитиме під Фінською затокою

Столиці Естонії та Фінляндії може з'єднати новий підводний тунель. Уряди країн підписали угоду про прокладання транспортного шляху Таллінн - Гельсинки. Міста з'єднають залізничним тунелем, що проходитиме під Фінською затокою.

Проєкт передбачає будівництво магістралі завдовжки до 70 кілометрів на глибині майже 200 метрів. Сподіваються, що подорож від Гельсінкі до Таллінна триватиме до пів години.

Потяги під водою рухатимуться зі швидкістю до двохсот кілометрів на годину. Реалізація такого проєкту займе від 10 до 15 років.