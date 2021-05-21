Де і як отримати життєво важливий кисень?

Люди, які тяжко хворіли на Ковід, після виписки з лікарні часто мають проблеми з диханням. Єдина допомога кисневий концентратор, який знімає задуху. Цей апарат тепер можна взяти додому.

Де і як отримати життєво важливий кисень - на прикладі Буковини дізнавався Іван Сірецький.

Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже: після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і "підтягти" здоров'я вдома.

Микола, житель Красноїльська:

Піддає бодрості кислород, легше дихати. Дуже добре! У нас тут і багато населення, багато случаїв таких, а як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді немає чим людей, як сказати, спасати.

Задуха і слабість - це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх.

Петро Сумарюк, сімейний лікар Красноїльської амбулаторії:

У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози, люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні концентратори, тому що без концентратора фіброз вилікувати майже неможливо.

400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ, неподалік румунського кордону, отримала три концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин.

Петро Сумарюк, сімейний лікар Красноїльскої амбулаторії:

Все показано, навіть я до інструкції не дійшов, все зрозуміло, підключається. Є масочка, є для дитини, дуже удобно для хронічного хворого - є "носікі".

Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих.

Олег Триколіч, головний лікар КНП "Сторожинецький центр первинної медичної допомоги":

Ці концентратори також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності.

Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.