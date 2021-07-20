В Запорожье легковушка протаранила пассажирский автобус [ Редактировать ]
В Запорожье легковой автомобиль на большой скорости протаранил маршрутное такси, где в тот момент находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
Автомобиль Kia Ceed на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, в ходе которого пострадали 13 человек.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter. В момент столкновения в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля – двое.
Отмечается, что среди пострадавших в ДТП есть несовершеннолетние. Всем предоставляется медицинская помощь, а правоохранители начали уголовное производство.
Читайте также, в Одесской области, неподалеку от населенного пункта Троицкое, на автодороге случилось возгорание моторного отсека пассажирского автобуса. Дым очень быстро распространился по всему салону, к счастью, происшествие обошлось без пострадавших, пассажиров успели вовремя эвакуировать.
Кроме того, В Ривненской области попал в серьезную аварию рейсовый автобус сообщением Киев-Вроцлав. На момент ДТП в салоне находилось 40 человек - все граждане Украины. Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров, также с помощью специнструмента освободили одного человека.
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