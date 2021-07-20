В Запорожье легковой автомобиль на большой скорости протаранил маршрутное такси, где в тот момент находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Автомобиль Kia Ceed на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, в ходе которого пострадали 13 человек.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed, 1995 года рождения при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара, допустил столкновение с маршрутным такси Volkswagen Crafter. В момент столкновения в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля – двое.

Отмечается, что среди пострадавших в ДТП есть несовершеннолетние. Всем предоставляется медицинская помощь, а правоохранители начали уголовное производство.

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