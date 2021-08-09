В Одесской области неподалеку от Хаджибейского лимана заметили подозрительный автомобиль "ВАЗ 2107". Оказалось, что в нем лежало тело человека.

Об этом сообщает издание УСИ, ссылаясь на источники в полиции.

Мертвый мужчина находился на месте водителя. В машине были открыты двери. Одна нога умершего была на земле.

Автомобиль стоял на полевой дороге. Как пишет издание, вероятно, водителю стало плохо во время движения.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Этим делом занимаются сотрудники усатовского районного отделения полиции.

Как ранее сообщали, под Ривне случилась страшная авария автобуса с паломниками.

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