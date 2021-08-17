На Рівненщині на ходу загорівся вантажний потяг [ Редактировать ]
На Рівненщині прямо на ходу загорівся вантажний потяг. Це сталося неподалік залізничної станції "Малинськ", між Рівним та Сарнами. Відео, як з тепловоза валить дим, зняли очевидці.
На кадрах видно, що спочатку працівники "Укрзалізниці" власними силами намагалися загасити полум'я, але у них не вийшло.
Тож на місце пожежі викликали рятувальників. Ті приборкали вогонь за пів години. Причини займання та суму збитків поки не встановлено.
Дмитро Мельник, начальник пресслужби ГУ ДСНС України у Рівненській області:
Було встановлено, що пожежа трапилася у моторному відсіку тепловоза. Ще до приїзду вогнеборців співробітниками "Укрзалізниці" було від'єднано сам тепловоз від основного вантажного потяга. Пожежу доволі швидко вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Пошкоджено моторний відсік.
по теме
Найбільше постраждали центральні регіони - Еліда та Аттика. Стрімко поширюється вогонь і на острові Евбея. Понад тисячу жителів евакуювали морем
Вцілілих пасажирів доправили до будинку культури в найближчому населеному пункті - селі Мілавче
В результате происшествия пострадали около 50 человек
Попередньо винні в цьому комунальники. Які ремонтували покрівлю й залишили там газовий балон. Що тепер робити людям і чи будуть компенсації?
Аварія на залізничному переїзді - неподалік села Покровське Полтавської області водій вантажівки проігнорував звуковий сигнал і поїхав на червоне світло, і саме в цей момент у нього врізався товарний потяг з військовою технікою