Причини займання та суму збитків поки не встановлено

На Рівненщині прямо на ходу загорівся вантажний потяг. Це сталося неподалік залізничної станції "Малинськ", між Рівним та Сарнами. Відео, як з тепловоза валить дим, зняли очевидці.

На кадрах видно, що спочатку працівники "Укрзалізниці" власними силами намагалися загасити полум'я, але у них не вийшло.

Тож на місце пожежі викликали рятувальників. Ті приборкали вогонь за пів години. Причини займання та суму збитків поки не встановлено.

Дмитро Мельник, начальник пресслужби ГУ ДСНС України у Рівненській області: