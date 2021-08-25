"Бурдж Халіфа" та Ніагарський водоспад засяяли синьо-жовтими кольорами [ Редактировать ]
Найвищий у світі хмарочос "Бурдж Халіфа" засяяв синьо-жовтими кольорами. Так столиця Об'єднаних Арабських Еміратів привітала Україну із 30-річчям Незалежності.
А нашому народу побажали процвітання та миру. Башту "Бурдж Халіфа" заввишки рекордних 828 метрів відкрили у Дубаї 2010-го року. Раніше у кольори нашого прапору підсвітили Ніагарський водоспад у Канаді.
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Башту "Бурдж Халіфа" заввишки рекордних 828 метрів відкрили у Дубаї 2010 року. Раніше у кольори нашого прапору підсвітили Ніагарський водоспад в Канаді.
До 30-річчя Незалежності в Україні відбулося майже 400 масових заходів, в яких взяли участь мільйони українців.
До 30-річчя Незалежності в Україні відбулося майже 400 масових заходів, в яких взяли участь мільйони українців.
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