Обстріл залізниці на Донеччині. Сьогодні близько восьмої ранку в районі станції Скотувата зафіксовано атаку з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

Снаряди розірвалися за два кілометри від станції - повідомили в прес-службі "Укрзалізниці". Працівників і пасажирів евакуювали в укриття, пошкоджень інфраструктури немає. Рух приміських поїздів частково обмежили.