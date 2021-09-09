На Донеччині зафіксували обстріл залізниці [ Редактировать ]
Обстріл залізниці на Донеччині. Сьогодні близько восьмої ранку в районі станції Скотувата зафіксовано атаку з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.
Снаряди розірвалися за два кілометри від станції - повідомили в прес-службі "Укрзалізниці". Працівників і пасажирів евакуювали в укриття, пошкоджень інфраструктури немає. Рух приміських поїздів частково обмежили.
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А поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці били у відповідь. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає.
Біля Новозванівки противник знову застосовував 120 міномети, а поблизу Широкиного та Нью-Йорку - гранатомети та великокаліберні кулемети.
Дорогу там не лагодили ще з минулого століття. Чому потреби жителів села ігнорують десятки років, дізнавалися мої колеги.
09-09-2021 12:00 Сюжет 2
Репетиції до цього виступу відбувалися в різних куточках світу. А в останні три дні усіх артистів звели докупи.