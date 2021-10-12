На Буковині відкрили незвичну атракцію. Басейн, боулінг, фотозони - геть усе зроблене з гарбузів. Їх аж 50 тонн розмістили на великому полі. Побувала там і наша знімальна група.

На цьому полі під Чернівцями - справжнє гарбузове царство. Тисячі баштанних тут перетворили на цікаві фотозони. Розкладали все протягом трьох тижнів, а ідею підгледіли в Європі.

Валентин Венгринюк, співвласник гарбузового поля у Мамаївцях:

Найбільша виставка гарбузів проводиться в Німеччині - там теж різні фотозони, боулінг з гарбузів, інтерактивні ігри. І ми теж це побачили й рішили щось зробити таке схоже в нас в Чернівцях.

На поле привезли близько п'ятдесяти тонн гарбузів. Половину - із Херсонської області, решту виростили самотужки. Для цього замовили насіння велетенських гарбузів зі Сполучених Штатів. На Буковині вони не прижилися, виросли вдвічі меншими, ніж мали, - до сімдесяти кілограмів. Навіть у будні тут чимало відвідувачів. Особливо щасливі діти.

Емма, відвідувачка гарбузового поля у Мамаївцях:

Нам тута дузе подобається. - Чому? - Бо тута дузе гарно.

Їхні батьки теж не витрачають часу дарма.

Анна, туристка з Кам'янця-Подільського:

В дітей емоцій дуже багато, дуже все чудово, нам дуже подобається тут. Фотографії, думаю, скоро будуть в фейсбуці й ви самі все побачите.

Приїжджають на гарбузове поле цілими класами. Дев'ятий-Бе фотографується для шкільного альбому. Кажуть, світлини на тлі оригінальних фотозон будуть цікавішими, ніж банальні - за партами.

Марк Ангельський, відвідувач гарбузового поля в Мамаївцях:

Нам тут дуже сподобалося. Подивилися в інтернеті, рішили тут зробити фотосесію.

Відвідувачі можуть зіграти в гарбузовий боулінг або відчути себе фермерами. Поплавати в човні поміж гарбузів чи погойдатися на величезній гойдалці. А для гурманів приготували справжній делікатес.

Гарбузова піца. Це рецепт від шеф-повара. Секретний інгредієнт - це гарбуз, по секрету.

І смачно, і корисно. Гарбуз називають вітамінною бомбою. Він зміцнює зір, сприяє схудненню та покращує роботу серця. А ще особливо актуальний саме зараз, під час пандемії коронавірусу.

Ігор, відвідувач гарбузового поля в Мамаївцях:

Ми знаємо, що гарбуз дуже сильно підіймає імунітет, тобто впливає позитивно на загальний стан організму. Що являється дуже корисним. Відповідно, смачно, відповідно, позитивно, гарний настрій - що ще треба?

Гарбузове поле на Буковині прийматиме гостей ще два тижні. А потім - баштанні відправлять на перероблення.