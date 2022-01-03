Схожа проблема й на Буковині. Там не витримала тимчасова переправа через річку Прут. Її збудували, поки зводять повноцінний міст. Утім, через стрімкий потік води насип не витримав.

Автівки опинилися буквально по дах у воді. Витягали машини вже рятувальники. Зруйнована переправа була найкоротшим шляхом до Чернівців одразу для кількох сіл.

Утім, у місцевій службі доріг кажуть, що переправу звели виключно для технічних потреб. І рухатися нею цивільним автомобілям не дозволяли.