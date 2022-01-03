Автівки опинилися по дах у воді на Буковині [ Редактировать ]
Схожа проблема й на Буковині. Там не витримала тимчасова переправа через річку Прут. Її збудували, поки зводять повноцінний міст. Утім, через стрімкий потік води насип не витримав.
Автівки опинилися буквально по дах у воді. Витягали машини вже рятувальники. Зруйнована переправа була найкоротшим шляхом до Чернівців одразу для кількох сіл.
Утім, у місцевій службі доріг кажуть, що переправу звели виключно для технічних потреб. І рухатися нею цивільним автомобілям не дозволяли.
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