За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1 746 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это меньше, чем накануне (1 804 положительных тестов). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, за сутки госпитализировали 970 человек; летальных случаев - 135, выздоровели - 3 629 человек. При этом, в стране за 24 часа сделали 25 762 тестов, в частности методом ПЦР - 11 633; методом ИФА - 1 340 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 12 789.

Отмечается, что за весь период эпидемии COVID-19 в Украине заболели - 3 678 088 человек; выздоровели - 3 483 354 человек; летальных исходов - 96 436; проведено ПЦР-тестирований - 16 835 647.

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Кроме того, в Украине некоторые пациенты с коронавирусом будут сдавать по два ПЦР-теста. Для вышеуказанных категорий будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование - для подтверждения или опровержения "Дельты".

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