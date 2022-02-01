У причепах фур - ковдри, матраци та табірні ліжка.

29 вантажівок гумдопомоги переправила до України Польща. Колона вже прямує до Києва. Про це повідомляють польські ЗМІ.

У причепах фур - ковдри, матраци та табірні ліжка. Загалом - 9 тисяч комплектів. Окрема частина допомоги - одяг та медичні матеріали.

До української столиці також сьогодні завітає Прем'єр-міністр Польщі - Матеуш Моравецький.