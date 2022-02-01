До Києва прямує колона вантажівок гумдопомоги від Польщі [ Редактировать ]
29 вантажівок гумдопомоги переправила до України Польща.
Колона вже прямує до Києва. Про це повідомляють польські ЗМІ.
У причепах фур - ковдри, матраци та табірні ліжка. Загалом - 9 тисяч комплектів.
Окрема частина допомоги - одяг та медичні матеріали. До української столиці також сьогодні завітає Прем'єр-міністр Польщі - Матеуш Моравецький.
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