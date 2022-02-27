Военные РФ пытались прорваться в сторону города Ирпень. Атака была отбита, сообщил мэр Александр Маркушин. В соседнем городе Буча также идут бои.

Алексей Арестович сообщил, что российские военные пытаются прорваться по направлению к городам Буча, Гостомель и Ирпень в окрестностях Киева.

"Утром враг пытался продвинуться в направлении к городам Буча, Гостомель, Ирпень. Вооруженные силы контролируют ситуацию и уничтожают врага. К слову, к этому подключились местные жители спали несколько БМД российских десантников коктейлями Молотова прямо в Буче. Лишь небольшие группы пытаются провести разведку в сторону города Ирпень", - сообщил он.

Мэр Ирпеня Олександр Маркушин сообщил, что российские военные пытались прорваться в город. ВСУ и тероборона успешно отбили атаку. Жителей просят не покидать укрытия и помогать друг другу.