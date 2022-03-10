Из Ирпеня эвакуировали 2 тысячи человек - МВД [ Редактировать ]
Фото: эвакуация из Ирпеня / pravda.com.ua
В четверг, 10 марта, стало известно, что из Ирпеня (Киевская область) эвакуировали 2000 человек, из них 200 детей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
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