Найбільший перевізник замовлень в США переорієнтувався на гуманітарну допомогу [ Редактировать ]
Вантажі з любов'ю в серці. Фірма, що є найбільшим у штатах перевізником приватних посилок і комерційних замовлень в Україну - повністю переорієнтувалася на гуманітарну допомогу. Щодня сотні волонтерів допомагають спакувати коробки й контейнери, які допоможуть вижити людям тут, у нас, у зоні бойових дій. Як ця війна в один день змінила американський бізнес і що надсилають зі штатів в Україну - розкаже Дмитро Анопченко.
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